Naso – I festeggiamenti per il patrono San Cono, tra devozione e misure anti-Covid – VIDEO

Le regole di distanziamento sociale hanno modificato radicalmente lo svolgimento della festa, ma non la fede dei nasitani, che hanno partecipato come sempre con affetto e devozione ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Cono.

La festa di San Cono sta scandendo anche l’arrivederci di Padre Calogero Tascone alla comunità di Naso, di cui è stato guida per ben 11 anni.

Fra pochi giorni il sacerdote lascerà il posto a padre Francesco De Luca, per essere Direttore Spirituale del Seminario Vescovile di Patti.