Capo d’Orlando – Raccolta rifiuti, entro il 10 settembre le offerte per la gestione del servizio

E’ stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capo d’Orlando la manifestazione di interesse per individuare l’impresa che gestirà il servizio di raccolta e conferimento rifiuti. L’incarico affidato attualmente alla Loveral srl, infatti, scadrà il prossimo 17 settembre.

La gestione della raccolta differenziata verrà affidata tramite ordinanza per una durata di sei mesi, in attesa che la Srr “Messina Provincia”, la Società per la regolamentazione dei rifiuti, espleti la nuova gara.

Le offerte dovranno giungere al protocollo del Comune entro le ore 123 del 10 settembre. L’importo complessivo del servizio per sei mesi è pari a 924mila euro di cui 588mila euro per costo personale non soggetto a ribasso.

Per il Sindaco Franco Ingrillì: “L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di migliorare la qualità del servizio unito ad un risparmio per le casse comunali e per i cittadini. Abbiamo fatto tanti sforzi in questi anni nell’ottica dell’incremento della percentuale di differenziata, nel recupero dei crediti, nella lotta all’evasione e contro l’incivile abbandono dei rifiuti: vogliamo continuare su questa strada”.