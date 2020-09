Esasperato per le buche e perdite d’acqua davanti alla sua abitazione, localizzata in via Medici, all’ingresso di Sant’Agata Militello e soprattutto per aver chiamato reiteratamente amministratori e tecnici comunali senza esito, ha deciso di fare da se. Questa mattina ha sistemato una transenna davanti alla sua abitazione e avrebbe voluto mettere anche la sua auto in strada, in modo che tutti si accorgessero della situazione.