Ripresa dell’anno scolastico, domani vertice in Prefettura con i sindaci

E’ in programma domani una nuova riunione alla Prefettura di Messina alla presenza dei sindaci e dei dirigenti scolastici dei comuni della provincia presso i quali, secondo quanto comunicato dall’assessore regionale alla pubblica istruzione, risultano ancora criticità legate al distanziamento sociale e al covid 19 collegate alla ripresa in sicurezza dell’anno scolastico.

Ieri si è discusso sempre alla Prefettura di Messina, con la partecipazione del sindaco della Città metropolitana di Messina Cateno De Luca, del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Filippo Ciancio, dei responsabili e rappresentanti del comune di Messina, Asp, Anci, Ordine dei Medici e Protezione Civile Regionale. Il Prefetto Maria Carmela Librizzi ha richiamato l’attenzione su due fondamentali aspetti: quello sanitario, derivante dalla necessità di contenere l’emergenza epidemiologica ancora in atto e quello logistico per organizzare le aule già esistenti e reperire quelle ulteriori che si rendessero necessarie, ai fini di garantire in sicurezza la riapertura degli istituti scolastici entro il 14 settembre.

Il rappresentante dell’Asp ha comunicato che la valutazione sierologica è già in atto per il personale docente e Ata, grazie all’attivazione di un ambulatorio dedicato operante già dal 27 agosto scorso e sino al 14 settembre e la stessa verrà attuata anche per gli alunni tramite il controllo della temperatura e la tempestività degli accertamenti. Sotto il profilo amministrativo, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale ha evidenziato di aver richiesto al Miur organico aggiuntivo, necessario in ragione del previsto sdoppiamento delle classi per assicurare le distanze.