La mostra “Human Touch \\ iSOLATION” fa tappa a Milazzo e Salina, il 6 settembre due performance artistiche

Le parole chiave dietro la ricerca artistica di HUMAN TOUCH\\iSOLATION sono isola e isolamento.

Le sedi scelte sono Milazzo all’ex Monastero e alle Carceri del Complesso Monumentale del Castello scelti in quanto simboli di isolamento, uno ricercato l’altro imposto; Salina al Faro di Punta Lingua, struttura icona di questo stesso isolamento, scelto allo scopo di diventare punto guida per la salvezza altrui.

NESSUN UOMO È UN’ISOLA è la frase che abbiamo preso a prestito da un passo di John Donne in Meditazione XVII (1623) che invita all’empatia in periodi di difficoltà.

Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te”