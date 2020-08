Un gravissimo incidente si è verificato intorno a mezzogiorno a Gliaca Piraino, in pieno centro, lungo la via del Sole. Un ragazzo, D.S., per cause ancora in corso di accertamento, mentre si trovava a bordo della sua moto è stato investito da un’auto.

Le condizione del giovane sarebbero gravi. Gli operatori sanitari intervenuti hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il suo ricovero in ospedale.

Massimo Scaffidi