Capo d’Orlando, sul lungomare cestini colmi di rifiuti

Perchè ieri si è registrato il mancato ritiro e svuotamento mattutino dei rifiuti posti nei cestini del lungomare, delle spiagge e del percorso della salute? Lo chiedono in un’interrogazione i consiglieri Gaetano Gemmellaro e Gaetano Sanfilippo Scimonella.

“Sono giunte alla nostra attenzione svariate segnalazioni da parte di cittadini che rilevano situazioni poco gradevoli per il mancato servizio di raccolta e svuotamento dei cestini posti sul lungomare, sulla spiaggia e sul percorso della salute che risultano essere strapieni di rifiuti in particolar modo nel fine settimana.

La raccolta ed il conferimento dei rifiuti sono stati affidati dal 17 settembre 2019 per l’importo complessivo di euro 970.104,04 euro, con proroga di ulteriori sei mesi, con servizio integrativo/aggiuntivo dal 5 luglio al 12 settembre per l’importo complessivo di 14.402,13 euro con lo svuotamento dei cestini posti nelle zone del territorio comunale, spiagge, lungomare e percorso della salute.” Da qui i due consiglieri hanno chiesto quali sono state le motivazioni del mancato ritiro e svuotamento mattutino nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, dei rifiuti posti nei cestini del lungomare, delle spiagge e del percorso della salute e quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per risolvere nell’immediato tale problematica e garantire il regolare servizio di raccolta e svuotamento dei rifiuti conferiti nei cestini.