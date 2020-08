Piraino, vasto incedio nelle campagne. Scattata la macchina antincendio

Nella serata di oggi un vasto incendio si è sviluppato nel territorio del comune di Piraino, nella scarpata al di sotto del centro storico della cittadina.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Patti e S. Agata di Militello, muniti di Auto-pompa serbatoio e pick-up e gli uomini della Forestale di Sant’Angelo di Brolo.

Sembrerebbe che il rogo si sia scatenato in due punti diversi e che stia interessando, almeno al momento, terreni dove ci sarebbero solo sterpaglie. Non ci sarebbe, dunque, pericolo per abitazioni o persone.

Intanto le squadre di soccorso sono ancora a lavoro per tentare di domare le fiamme, poiché il fronte di fuoco è molto vasto.