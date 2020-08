Coronavirus – 54 nuovi casi in Sicilia, 10 a Messina. Salgono i ricoveri ospedalieri, 15 i guariti

Sono 54 i nuovi positivi in Sicilia, registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute in merito all’emergenza Coronavirus. Sono stati effettuati 3286 tamponi, in calo rispetto agli oltre 4000 di ieri.

Gli attuali positivi salgono a 1058, così come cresce il numero delle persone ricoverate Cresce anche il numero delle persone ricoverate: sono 78, di cui 9 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). Dunque sono 980 le persone in isolamento domiciliare, mentre si registrano 15 guariti. Fortunatamente non ci sono stati decessi.

Questa la divisione dei 54 contagiati per provincia: 12 a Catania, 10 a Messina, 9 a Ragusa, 8 a Palermo, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e 4 a Caltanissetta. Tra questi ci sono anche 4 contagiati all’ospedale di Avola, in provincia di Siracusa: si tratta di due operatori sanitari e di due pazienti.

Dall’inizio dei controlli in Sicilia i tamponi effettuati sono stati 341.110, su 261.940 persone: di queste sono risultate positive 4.228 (+54). Attualmente sono contagiate 1.058 persone, 2.884 (+15) sono guarite e 286 decedute (0).