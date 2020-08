Villafranca Tirrena – Coniugi positivi al Covid-19, si trovano in isolamento

Altri due casi di positività al Covid-19 in provincia di Messina. Questa volta i nuovi casi arrivano da Villafranca Tirrena, si tratta di due coniugi, che si trovano in isolamento fiduciario. A comunicarlo è stato il sindaco di Villafranca Matteo De Marco. Sono adesso in corso accertamenti sui familiari

“Colgo l’occasione – scrive De Marco – per invitare tutta la popolazione ad osservare con maggior scrupolo le misure da adottare per contrastare in modo efficace la diffusione del contagio ed in particolare di tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; usare la mascherina; non effettuare assembramenti; lavarsi spesso le mani.”