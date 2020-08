Incendio tra Giammoro e Pace del Mela. 2 bombole di gas tra le fiamme

I Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 15.30, con AUTOPOMPA SERBATOIO (APS), AUTOBOTTE POMPA (abp) e PICK-UP con modulo antincendio, per domare le fiamme di un insistente incendio che ha interessato l’area di Giammoro e Pace del Mela, precisamente in contrada Malapena.

Il rogo ha coinvolto anche un autoarticolato con rimorchio e un deposito di attrezzi agricoli.

Durante le operazioni di spegnimento sono state individuate due bombole di gpl tra le fiamme, innalzando la situazione di rischio.

In rincalzo alla squadra di Milazzo è arrivato il personale volontario del Distaccamento di Villafranca Tirrena e la forestale.

Le cause sono ancora in via di accertamento. Le squadre sono ancora sul posto per la bonifica e messa in sicurezza della zona interessata, circa 1 ettaro di superficie.