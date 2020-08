Calcio Giovanile. Dall’Academy Barcellona al Cosenza Calcio, la favola di Matteo Biondo

La società di calcio giovanile Academy Barcellona ha lanciato nell’orbita del professionismo un altro giovane talento. Stavolta tocca al centrocampista Matteo Biondo, classe 2005. Il ragazzo lascia la maglia rossoblù del team barcellonese per indossare gli stessi colori, ma sulla maglia del Cosenza Calcio, militante nel campionato nazionale di Serie B. A comunicarlo, con “grande orgoglio”, è stata la stessa Academy Barcellona. I calabresi sono riusciti a spuntarla su altre società professionistiche che avevano messo gli occhi addosso al talentino. “Matteo si è sempre distinto per le sue qualità tecniche e umane, mostrando sempre grande impegno e spirito di sacrificio – scrive la società in una breve nota affidata ai social – Tutto ripagato dal suo approdo alla società calabrese. Per l’Academy Barcellona una grande soddisfazione: quella di essere riuscita, ancora una volta e anche quest’anno, a lanciare in una società professionistica uno dei suoi ragazzi”.