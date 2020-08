Grave incidente sulla A20 a Ponte Naso – Tampona e si ribalta in galleria, uomo in prognosi riservata

Ci sarebbe un tamponamento tra due auto alla base del grave incidente stradale avvenuto sulla A20, in direzione Palermo, in territorio di Naso.

Il sinistro si è verificato intorno alle 23 nella galleria Cipolla, ricadente sul territorio della frazione Ponte Naso.

Il tamponamento ha portato l’auto a carambolare con la parete della galleria, per poi ribaltarsi più volte.

A bordo dell’auto viaggiava un uomo, trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Sant’Agata Militello .

I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Illesi invece, fortunatamente, gli occupanti dell’altra vettura.

Sul posto sono giunti i poliziotti della Stradale di Sant’Agata Militello, agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro, e gli operai del Consorzio Autostrade Siciliane.

Si è proceduto a liberare e mettere in sicurezza la galleria, per ripristinare il normale traffico veicolare, che non ha subito particolari rallentamenti.