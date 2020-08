Caronia – Gli esperti della Procura nei luoghi in cui è stato ritrovato Gioele

Sono arrivati intorno alle 19 a Caronia i periti nominati questa mattina dalla Procura della Republica di Patti, per le indagini e gli approfondimenti necessari a chiarire quanto è accaduto a Viviana Parisi e a suo figlio Gioele dopo aver scavalcato il guardrail sulla autostrada A/20 la mattina del 3 agosto scorso, facendo perdere le loro tracce nel bosco di c.da Sorba.

Tra loro Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legale presso l’università di Messina e medico legale, Elvira Ventura Spagnolo il medico legale, che ha già eseguito l’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, Stefano Vanin, professore dell’università di Genova, entomologo forense, Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana “Aleandri”, zoologo, esperto in materia di segni e tracce animali impresse sui corpi, Rita Lorenzini, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana “Aleandri” – Laboratorio di Diagnostica Molecolare Forense, zoologa e genetista esperta in materia di fauna selvatica e non e Roberta Somma, geologa forense, esperta nell’analisi di terreni e resti umani in essi conservati.

Gli esperti si sono prima recati nei pressi del traliccio dove lo scorso 8 agosto è stata trovato il corpo di Viviana Parisi, hanno percorso un tratto della possibile percorso che potrebbero aver fatto madre e figlio e hanno poi raggiunto il punto in cui il 19 agosto sono stati trovati i resti di un corpicino che quasi certamente appartiene a Gioele, anche se si attende la conferma definitiva attraverso l’esame del DNA.

I sopralluoghi sono stati eseguiti oggi pomeriggio per consentire agli esperti di rendersi conto del luogo e del contesto in cui sono avvenuti i fatti, prima che venga effettuata l’autopsia sul corpo che si presume essere di Gioele. L’esame medico legale, che era stato fissato per oggi al Policlinico, è stato rinviato a domani.

Sul posto anche i legali della famiglia Mondello, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello e i legali della famiglia Parisi, Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.