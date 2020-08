Capo d’Orlando, proseguono i lavori sulla rete idrica. Disagi nell’erogazione

Proseguiranno fino al pomeriggio i lavori sulla rete idrica del Comune di Capo d’Orlando ed anche i disagi per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua.

Si lavora in due diversi punti della condotta: un primo intervento riguarda la condotta principale nella zona di via Consolare Antica, nei pressi dell’incrocio con via Torrente Bruca.

Si stanno registrando problemi nell’erogazione idrica, a partire dalle ore 8 di questa mattina, lungo la via Consolare Antica nel tratto compreso tra contrada Malvicino e l’ex hotel Amato, comprese le zone di Bruca, Forno e San Giuseppe, ma anche nel centro cittadino.