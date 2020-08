Barcellona P.G – Partito il servizio dei parcheggi a pagamento

Partito ieri il servizio di parcheggi a pagamento a Barcellona Pozzo di Gotto. L’avvio è in fase sperimentale. Almeno fino alla prossima settimana. Circa 400 stalli regolati dai ticket distribuiti dalle colonnine, situati nelle zone a più alta densità di traffico dove si rende necessario ruotare i parcheggi. Almeno altrettanti destinati alla sosta libera.

Previsti anche stalli liberi per le donne in gravidanza, per i disabili, per la sosta di motocicli e per il carico e scarico merci. I ticket di sosta hanno un costo di 80 centesimi l’ora, oppure la sosta potrà essere ulteriormente frazionata a 15 e 30 minuti. E inoltre potrà essere scaricata anche l’app gratuita Easy park su telefonino.

Il periodo di rodaggio durerà fino al 30 agosto con il personale della società che gestisce il servizio che dedicherà attenzione all’assistenza e alla formazione dell’utenza. Da lunedì 31 agosto, le aree a sosta controllata saranno implementate e completate con ulteriori stalli previsti nella concessione e che non erano ancora stati realizzati per poter verificare le esigenze degli utenti e comprendere le eventuali modifiche da apportare al servizio per migliorarne l’efficienza.