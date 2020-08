Patti, i legali della famiglia Mondello presentano esposto per omissioni e ritardi

La famiglia Mondello respinge con forza l’ipotesi che Viviana abbia ucciso Gioele e si sia poi suicidata.

Lo ribadisce anche questa mattina, davanti al Tribunale di Patti uno dei legali incaricati, l’avvocato Pietro Venuti.

“Non lo so se questa è la tesi della Procura, perché attualmente non è stata depositata alcuna perizia” Ha sottolineato Venuti. ” Domani verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bambino ” aggiunge “Ho avuto modo ieri di leggere alcuni articoli di giornale che parlavano di strangolamento. Credo che sia un’ipotesi azzardata., poiché i resti d bambino sono Stati prelevati e portati all’obitorio. Non è stata effettuata, ad oggi, nessuna analisi.” Evidenzia il legale.

L’avvocato ha annunciato che questa mattina verrà presentato un esposto in Procura, rappresentando alcuni fatti, affinché vengano effettuate verifiche su possibili ritardi ed omissioni, anche sulla base dei dubbi sollevati da Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, sullo svolgimento della vicenda e avanzati nei giorni scorsi.