Proseguono i disagi per gli automobilisti in transito sulla A/20, in particolare per quelli che viaggiano in direzione Messina.

Lunghe code questa mattina ai caselli di Villafranca Tirrena, probabilmente dovuti ai villeggianti che rientrano verso le proprie abitazioni. Circa un’ora di fila, prima di transitare la barriera e immettersi a Messina. Lunghe code anche prima dell’uscita obbligatoria di Giostra.