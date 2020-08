Tragedia a Lipari, muore nella notte una ragazza di 22 anni. Avviata indagine interna dall’ASP

Tragedia a Lipari nella notte. Una 22enne, Lorenza Famularo, per cause ancora da accertare, è morta mentre si trovava nella sala d’attesa dell’Ospedale di Lipari. La giovane si era sentita male nelle ore precedenti ed era stato necessario trasportarla in ospedale con l’ambulanza del 118. Poche ore dopo però il suo cuore ha smesso di battere.

L’ASP Messina ha aperto un’indagine interna per accertare come siano andati i fatti. Sembrerebbe che la giovane già nei giorni scorsi si fosse recata al Pronto Soccorso, lamentando malesseri. Si resta in attesa di capire se la Procura aprirà un fascicolo.

“Apprendo con dolore – dice il Direttore Generale dell’ASP Paolo La Paglia – del drammatico evento di stanotte all’Ospedale di Lipari, dove la giovanissima Lorenza Famularo è stata sottratta all’amore e all’affetto di familiari e amici. Porgo ai familiari, a nome dell’A.S.P. di Messina e mio personale, le più sincere condoglianze sapendo che niente potrà comunque lenire il dolore per la perdita di Lorenza. Assumo l’impegno con la famiglia di accertare con il massimo rigore i fatti, per verificare le dinamiche interne ed il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida”. Paolo la Paglia