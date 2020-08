S. Agata Militello, altri 7 casi positivi al Coronavirus. Domani verrà aperto il COC

Ci sono altri 7 casi di persone positive al test del Coronavirus a S. Agata di Miltello, che salgono così a 14.

La conferma è arrivata poco fa del sindaco Bruno Mancuso, impegnato in queste ore, insieme alle altre autorità sanitarie a completare il tracciamento dei contatti avuti dai soggetti risultati positivi.

Si tratta di familiari di un giovane risultato positivo nei giorni scorsi, che stanno tutti bene e non presentano sintomi. Tra loro anche una donna novantenne, affetta da altra patologia cronica, per la quale necessita di terapie ospedaliere. Per questo motivo la donna verrà trasferita al Policlinico di Messina, dove potrà eseguire le terapie senza entrare in contatto con altre persone ed essere tenuta costantemente sotto osservazione. Anche l’anziana signora è asintomatica.

Il sindaco, Bruno Mancuso, ha annunciato per domani l’apertura del Centro Operativo Comunale e sta valutando l’opportunità di emanare nuova ordinanza che preveda l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti al pubblico anche di giorno.