Troppe incognite sull’inizio della scuola. La parola al Dirigente Anastasi – VIDEO

Mancano poco più di tre settimane alla ripresa delle lezioni a scuola, ma è l’incertezza ad accompagnare il percorso verso la fatidica data della riapertura, fissata per il 14 settembre.

Si continua a lavorare per garantire la sicurezza degli alunni e proseguono i confronti, per capire quali saranno le misure da rispettare in classe, ma l’unica certezza è che per garantire il distanziamento servirà più spazio.

Ne abbiamo parlato con il professor Rinaldo Anastasi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando e Naso.