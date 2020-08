Meteo – Ecco l’ultima ondata di calore di agosto, da lunedì maltempo e temporali

Il weekend appena iniziato sarà all’insegna dell’ultima ondata di calore del mese di agosto, che da lunedì lascerà spazio al maltempo e ai temporali, che causeranno un brusco calo delle temperature.

L’Anticiclone nord-africano avrà il suo apice oggi, portando la colonnina di mercurio su numeri da capogiro. Caldo eccezionale e allerta incendi al Sud, con temperature oltre la soglia dei 35°C a Napoli, Palermo e Bari.

La Protezione civile regionale ha diramato un livello arancione di preallerta per rischio incendi a Palermo e sul resto della Sicilia. Il sistema nazionale di allarme relativo alle ondate di calore, infatti, ha innalzato il livello di allerta per la giornata di oggi, in cui si percepiranno temperature massime fino a 35 gradi.

Secondo gli esperti però il gran caldo avrà vita breve: la previsione è che già dalla serata di domenica il flusso più fresco nord-atlantico scenderà di latitudine, pronto a stemperare la grande calura, a suon di temporali, ad iniziare dal Nord per poi abbassare i termometri, con l’inizio della nuova settimana, anche al Centro-Sud.