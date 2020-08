Messina – Controesodo, città impreparata e traffico in tilt. Uiltrasporti: “L’esperienza non insegna” 

Traffico in tilt a Messina, per il cosiddetto controesodo. Migliaia di messinesi e turisti in transito per la città peloritana devono fare anche quest’anno fronte ad una viabilità cittadina, che si è fatta trovare clamorosamente impreparata a reggere il peso del controesodo. Questo il comunicato di Uil Trasporti.

“A metà dello scorso luglio avevamo con largo anticipo chiesto a Prefettura e Comune di Messina di attivare un piano di viabilità per garantire, in previsione dei weekend di controesodo, adeguati interventi sui flussi veicolari nelle giornate da bollino nero –dichiarano Angelo Passari e Nino Di Mento, segretari Uiltrasporti Messina – soprattutto garantendo il massimo utilizzo dei tre approdi di Messina, rada San Francesco, porto storico e Tremestieri. Tutto questo oggi non sta accadendo, anzi viene aggravato dalle scelte di viabilità adottate sullo svincolo di Giostra che stanno penalizzando il viale Boccetta e tutto il traffico nella zona centro nord della città. Inefficace in questi primi due giorni il presenziamento del corpo di Polizia Municipale, soprattutto all’incrocio nevralgico del viale Boccetta con via Garibaldi, interamente impresenziato nei momenti più critici di queste giornate che hanno visto andare in tilt tutta la viabilità cittadina”.

In vista dei prossimi weekend da bollino nero si chiedono correttivi urgenti facendo tesoro degli errori e dell’esperienza negativa di queste ore. “Messina, città con tre svincoli autostradali su tre porti diversi, non può scoppiare così di fronte a eventi largamente prevedibili”.