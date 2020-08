La Cestistica Torrenovese lavora per allestire il miglior roster possibile per la sua seconda stagione in Serie B: l’ultimo acquisto è stato la guardia-ala classe ‘84 Vincenzo Di Viccaro, ufficializzato dopo il play Giorgio Galipò, l’ala Luca Bolletta, l’esterno Sebastiano Perin e il lungo Mirko Gloria.

Una salvezza tranquilla è l’obiettivo annunciato dalla società tirrenica, che vuole far divertire il pubblico torrenovese e fare del PalaTorre il suo fortino.