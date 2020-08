Auto si ribalta sulla A/20 nei pressi di Rometta, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente stradale autonomo questo pomeriggio, intorno alle 16.30, sulla A/20.

Un’auto si è ribaltata, per cause ancora da chiarire, nei pressi di Rometta, in direzione Messina-Palermo

Si è reso necessario l’intervento della squadra del Distaccamento Nord del Comando dei Vigili del fuoco di Messina. Il personale è giunto immediatamente sul posto ed ha messo in sicurezza l’auto e la zona della corsia interessata.

Fortunatamente l’uomo alla guida dell’auto è riuscito autonomamente a trarsi in salvo ed affidarsi al personale medico. Sul posto era presente anche la Polizia stradale per la gestione della viabilità della rete.