S. Stefano Camastra, nuove infrastrutture e riqualificazione per attorno al Porto Turistico – video

S. Stefano di Camastra si prepara a diventare la porta di acceso dal mare ai Nebrodi.

Tanti i progetti in cantiere per realizzare infrastrutture di supporto e avviare i lavori di riqualificazione di siti di interesse storico-culturale che gravitano attorno alla realizzazione del Porto Turistico, con l’idea di far diventare la città delle Ceramiche polo di attrazione, con un’offerta turistica variegata che punti da un lato alla fruizione del mare, e dall’altro alla possibilità di raggiungere facilmente anche scenari montani e luoghi della cultura.

La nostra intervista all’assessore Fausto Pellegrino, con delega al Marketing Territoriale e alla Promozione della Città che ce li ha illustrati.