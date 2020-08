Caronia – Il Procuratore Cavallo: “I resti sono compatibili con quelli di un bambino di 3-4 anni” – Video

L’intervista al procuratore di Patti Angelo Cavallo, dopo il ritrovamento dei resti di un bambino a Caronia, nella giornata di ieri 19 agosto. Per il Procuratore Cavallo i resti sarebbero compatibili con il corpo di un bambino tra i 3 e i 4 anni.

Tra oggi e sabato sarà svolta l’autopsia sul corpo del piccolo e sarà necessario l’esame del DNA per capire se sia riconducibile a Gioele Mondello. Oggetti rinvenuti nelle vicinanze, come una scarpetta e una magliettina, saranno mostrati ai genitori per un primo riconoscimento. L’autopsia sarà eseguita dal medico legale Elvira Ventura Spagnolo, la stessa che ha eseguito l’esame autoptico sul corpo di Viviana Parisi, al Policlinico di Messina.