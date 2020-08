S. Agata Militello, altri due positivi al covid-19. Uno è un giocatore del Città di S. Agata

“Sono state comunicate quest’oggi dall’Asp altre due positività al Covid per due giovani santagatesi.”

lo comunica il sindaco di S. Agata Militelo, attraverso la sua pagina facebook.

“Di questi, entrambi asintomatici, stanno bene e sono stati posti in isolamento, uno faceva parte della comitiva rientrata da poco da un viaggio a Malta. Un altro giovane riscontrato positivo fa parte invece della rosa del Città di S.Agata Calcio, attualmente in fase di preparazione precampionato.” continua il primo cittadino. “La situazione è stata comunicata alla società sportiva che ha tempestivamente interrotto tutte le proprie attività e posto il gruppo degli atleti e dello staff in quarantena in attesa dell’esecuzione dei tamponi.”