Patti, strade pericolose nelle contrade Prato, Carasi e San Paolo, necessario intervento

Il gruppo consiliare “Patti Futura” ha presentato oggi una mozione per sollecitare un intervento sulle strade interne che percorrono la via Fornaci e le contrade Prato-Carasi e San Paolo che versano in totale abbandono.

“Abbiamo inviato una mozione all’attenzione dell’amministrazione comunale per alcune arterie che ricadono sul territorio, ma che sono di competenza dell’ex provincia; non possono essere lasciate in quelle condizioni. In particolare la strada di Carasi, ha evidenziato il capogruppo Filippo Tripoli, è stata bitumata sempre su sollecitazione del nostro gruppo; si è registrato l’immediato impegno dell’amministrazione, già alcuni anni fa. Riteniamo che anche questa volta l’amministrazione non verrà meno all’impegno, anche in considerazione dell’alta percentuale di pericolo rappresentata in particolare dalla ripida discesa di Carasi che presenta un manto stradale totalmente divelto.”

Nella mozione si fa esplicito riferimento alle strade interne che percorrono la via Fornaci e le contrade Prato-Carasi e San Paolo che versano in totale abbandono; non può essere sottovalutato il pericolo di incidenti, viste le condizioni del manto stradale e la scarsa visibilità causata dalla folta vegetazione. Non intervenire per ragioni di competenze territoriali tra l’ex provincia e il comune, non può e non deve essere motivo di disservizio per i tanti residenti di quelle contrade. Visto che l’amministrazione spesso, anche su sollecitazione dei consiglieri comunali, è intervenuta dopo le giuste e puntuali comunicazioni presso l’ufficio della città metropolitana competente, è stato chiesto di intervenire per l’immediata manutenzione e messa in sicurezza della strade interne nelle contrade di Carasi- Prato e San Paolo.