Sant’Agata M.llo, un altro giovane tornato da Malta è positivo al Covid-19

“Un secondo giovane santagatese di rientro da Malta è risultato positivo al Covid 19.”

La ha annunciato nella tarda mattina di oggi il sindaco di S. Agata Militello Bruno mancuso, sulla sua pagina facebook

“Anche in questo caso, come in quello precedente, il ragazzo sta bene, senza sintomi, ed è stato posto in isolamento. Sono state quindi attivate le procedure sanitarie di rito per i componenti del nucleo familiare, in attesa di ricostruire la rete di persone eventualmente venute in contatto col giovane positivo.”

“Si evidenzia, ancora una volta, la necessità che chiunque, soprattutto giovani, abbia un sospetto di poter essere venuto in contatto con coetanei o altre persone di rientro da viaggi all’estero, si metta in contatto con il comune o le autorità sanitarie al fine di avviare le procedure di screening sanitario e l’esecuzione dei relativi tamponi.” ha evidenziato Mancuso.