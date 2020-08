Proseguono le ricerche di Gioele. Procuratore Cavallo: “Viviana era agitata ed impaurita dopo l’incidente”

Si tenta il tutto per tutto per trovare Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso ormai da 15 giorni nelle campagne di Caronia a ridosso del tratto della A/20 dove è stato visto vivo per l’ultima volta, in braccio a sua madre, Viviana Parisi.

E’ arrivata, infatti, anche la testimonianza ufficiale della famiglia del Nord Italia che ha raccontato di aver visto Viviana scavalcare il guardrail con Gioele, vicino la galleria Pizzo Turda, dove la donna ha abbandonato l’auto dopo un incidente. “Da quello che ci è stato riferito dai turisti che hanno visto Viviana Parisi viva a Caronia dopo l’incidente stradale sull’autostrada Palermo-Messina, la signora era agitata e impaurita”.

Lo ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare dell’inchiesta sulla morte della dj torinese e sulla sparizione del bambino. Il corpo donna è stato trovato sabato 08 agosto a 1,5 km dal punto in cui ha abbandonato l’autostrada. Da quel momento le ricerche del piccolo si sono concentrate attorno a luogo del ritrovamento del corpo, in c.da Sorba.

Nella tarda serata di ieri a lanciare un grido di aiuto dalla sua pagina face book è stato Daniele Mondello, padre di Gioele. “Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele a presentarsi mercoledì 19 agosto presso il centro di coordinamento sulla SS113 al distributore di benzina IP di Caronia. Saremo lì intorno alle 7.30. Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe..” Proprio ieri anche i genitori di Viviana Parisi, avevano chiesto e ottenuto dal Procuratore Cavallo, titolare delle indagini sulla di poter svolgere autonomamente le ricerche del bambino.

Mentre la zia di Gioele, Mariella Mondello, si è già recata a Caronia per partecipare in prima persona alle operazioni. Più volte la famiglia ha evidenziato che, secondo loro, i soccorsi e le ricerche sarebbero partiti in ritardo.

Oggi le ricerche si stanno concentrando nella zona a monte della A/20. Il testimone lombardo pare abbia visto Viviana dirigersi verso la montagna, imboccando un sentiero sopra la galleria. Nella tarda mattinata di oggi, in Prefettura a Messina, si è tenuto un vertice sulle ricerche.