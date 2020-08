Messina, vertice in Prefettura: le ricerche di Gioele vanno avanti ad oltranza. Arriva anche l’Esercito

Per cercare Gioele nelle campagne di Caronia scenderà in campo anche l’esercito.

E’ questo l’esito del il vertice, presieduto dal Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, sulle ricerche del piccolo Gioele Mondello, che si è concluso poco dopo le 13:00 di questo pomeriggio. Gioele è scomparso dal 03 agosto scorso nelle campagne caronesi attorno al km 117 della A/20, insieme alla madre Viviana Parisi, trovata morta in circostanze non ancora chiare 5 giorni dopo, in c.da Sorba.

Nulla cambia nell’assetto delle attività di ricerca, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari residenti in settentrione, che hanno contattano le forze dell’ordine nei giorni scorsi, dopo l’appello del Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, titolare delle indagini sulla morte di Viviana e la scomparsa del piccolo Gioele, né al momento è prevista una data di conclusione delle operazioni di ricerca che piuttosto, verranno intensificate.

Oltre al procuratore capo della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, al questore, Vito Calvino, al comandante dei vigili del fuoco, Giuseppe Biffarella, al comandante provinciale dei carabinieri, Lorenzo Sabatino e a Gerardo Mastrodomenico, comandante provinciale della guardia di finanza, questa mattina alla riunione erano presenti anche i dirigenti della Brigata Aosta di Messina. I militari dell’Esercito Italiano metteranno a disposizioni 3 squadre composte da 10 uomini ciascuna, specializzante in tipiche attività di rastrellamento, che affiancheranno le forze speciali già in campo, tra cui gli uomini dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Sicilia” unità speciale dell’Arma dei Carabinieri, specializzata nella ricerca dei grandi latitanti di Cosa Nostra e prevenzione e repressione dei reati in aree rurali.

Per quanto riguarda, invece, le ricerche autonome organizzate da Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele, che attraverso la sua pagina facebook ha radunato chiunque voglia parteciparvi per domattina alle 7.30 a Caronia, presso il rifornimento IP sulla S.S.113, dove si trova l’unità locale di comando dei Vigili del Fuoco, la Prefettura ha accolto favorevolmente e con massima comprensione l’iniziativa del genitore. E’ evidente che, trattandosi per lo più di liberi cittadini, non specializzati in questo genere di attività, le ricerche dovranno essere coordinate con quelle messe in campo attraverso le forze dell’ordine, senza creare interferenze nelle aree da bonificare o dove è richiesta cautela o perizia specifica, anche per non inquinare eventuali tracce del piccino.

Sono tantissime le chiamate giunte in Prefettura da parte di persone che hanno risposto all’appello del padre di Gioele, il DJ Daniele Mondello e che vogliono partecipare alle ricerche del bambino.