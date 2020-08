Patti, i genitori di Viviana Parisi chiedono al procuratore di vedere il corpo della figlia

Questa mattina i genitori di Viviana, Luigino Parisi e sua moglie, accompagnati dal genero Daniele Mondello, si sono recati dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Patti Angelo Cavallo, per chiedere informalmente di poter vedere il corpo di Viviana.

I genitori della DJ torinese dubitano, infatti, che il corpo trovato sabato 8 agosto in c.da Sorba a Caronia sia quello di Viviana. Sembra che gli sia stata negata la possibilità di vedere le immagini del cadavere. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato sconsigliato loro di visionare il corpo che, lo ricordiamo, era in cattive condizioni. “Gli è stato spiegato che dai riscontri, in particolare la fede e i vestiti, erano sicuri si trattasse di Viviana e che non era il caso e non era possibile visionare le foto.” ha spiegato l’avvocato Pietro Venuti, uno dei due legali di Daniele Mondello.

I genitori della 43enne avrebbero anche chiesto ed ottenuto di poter svolgere autonomamente le ricerche del piccolo Gioele nelle aree che anche oggi sono state battute, palmo a palmo dalle squadre di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Messina.

Del bambino non sembra esservi però alcuna traccia.

Eppure, la testimonianza finalmente formalizzata della famiglia del Nord Italia, che ha visto Viviana subito dopo l’incidente scavalcare il guardrail con in braccio Gioele vivo, riporta esattamente al punto di partenza, in quel tratto di autostrada e in quelle campagne a ridosso della galleria Pizzo Turda in cui si sono susseguiti, pare in maniera molto rapida, i fatti.

Proprio sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente puntano gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello legali della famiglia Mondello, che presto nominerà un consulente di parte per verificare dinamica e danni dell’incidente stradale avuto da Viviana Parisi prima della sua scomparsa.