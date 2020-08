Librizzi, mezzo pesante si ribalta sulla SP 122. Ferito il conducente

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina intorno alle 11.45 sulla SP 122, nel territorio comunale di Librizzi.

Per cause in corso di accertamento un camion, per il trasporto di bevande, che stava percorrendo la provinciale in direzione monte-mare verso Patti, nell’affrontare una curva verso destra, avrebbe perso autonomamente il aderenza con l’asfalto, salendo prima su un terrapieno a sinistra della carreggiata e ribaltandosi poi su un fianco.

Sembra che il giovane conducente del mezzo per le ferite riportate nell’urto sia stato trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti.

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti, che hanno messo in sicurezza il mezzo.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Patti per i rilievi e i mezzi di SOS soccorso stradale per la bonifica dei luoghi.

Per alcune ore il traffico veicolare ha subito rallentamenti