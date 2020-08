Coronavirus – 14 nuovi casi in Sicilia, di cui 5 a Messina. Un decesso e salgono i ricoveri

Sono 14 i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore in Sicilia, dunque un numero nettamente inferiore rispetto ai giorni scorsi, ma c’è una nuova vittima (una donna di 56 anni, dipendente comunale di Paternò, nel Catanese) e un incremento dei ricoverati (ora 60 in tutto). Una persona in più in terapia intensiva, che salire a sei il numero del totale.

La suddivisione nelle province vede cinque casi a Messina, 3 a Catania, 4 a Ragusa, 2 a Siracusa.

Gli attuali positivi salgono adesso a 718 nell’isola, in virtù dei sei guariti e del decesso. Come detto c’è da registrare un’altra vittima e così i deceduti salgono a 286.

Attualmente 60 persone positive al Covid-19 sono ricoverate, 6 in terapia intensiva e 658 in isolamento domiciliare. Sono 1650 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia sono 3760 le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia mentre sono 2.776 i guariti, +7 rispetto a ieri.

Nel resto d’italia sono in calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Costante il numero dei morti: 4.

I maggiori incrementi di contagiati si sono verificate in Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). I casi totali salgono così a 254.235. Le vittime a 35.400. Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi. Questi i dati del ministero della Salute.