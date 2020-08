Sicilia – 39 nuovi casi di Coronavirus, salgono i ricoveri. Un decesso nel catanese

Sono 39 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, secondo il bollettino pubblicato giornalmente dal Ministero della salute.

Dei 39 casi in questione 5 riguardano migranti, mentre 10 di essi risultano collegati con i contagiati di ritorno da Malta. Per quanto riguarda la suddivisione dei contagi a Catania ci sono 12 nuovi positivi, 9 a Ragusa, 8 a Trapani, 5 a Palermo, 4 a Siracusa e uno a Messina. Eseguiti 1.043 tamponi nelle ultime 24 ore.

Purtroppo si registra un nuovo decesso, si tratta di un anziano di Catania. Le vittime salgono così a 285. Aumentano anche i ricoveri ospedalieri, sono 56 (4 in più rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva. Al momento sono 712 gli attuali positivi, 656 in regime di isolamento domiciliare.

Si attende adesso un nuovo input comunicativo da parte delle Regione Siciliana che, nonostante l’aumento dei casi, continua a non stilare un proprio report quotidiano, limitandosi ad inviare i dati al Ministero della Salute.