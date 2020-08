Caso Parisi – L’ultima ipotesi sarebbe quella di un’aggressione da parte di animali selvatici

Proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, nelle campagne di Caronia. Anche oggi circa 70 persone, tra membri delle forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile, stanno perlustrando le campagne di Caronia e le zone limitrofe.

Intanto l’inchiesta condotta dalla Procura di Patti ha aperto ad una nuova ipotesi: cioè quella di una possibile aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci. Un’ipotesi che sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe della donna di alcuni morsi, riporta l’Adnkronos. Per sapere di che tipo di animale si tratta bisognerà attendere il risultato delle analisi dei medici legali.

Ma sono solo ipotesi al vaglio degli inquirenti. Cosa è accaduto dopo è ancora un giallo. Forse è salita sul traliccio per chiedere aiuto per il piccolo Gioele, o per scappare dai cani. Forse il mistero non verrà mai risolto. In attesa di ulteriori sviluppi intanto proseguono le ricerche del piccolo Gioele di cui, a 13 giorni dalla scomparsa, non c’è traccia.