Due turisti positivi al Covid-19 a Gioiosa Marea, un caso anche a Montalbano Elicona

Altri tre nuovi casi di Coronavirus in provincia di Messina. Due sono stati registrati ieri sera a Gioiosa Marea, si tratta due turisti in vacanza nel centro tirrenico.

Attualmente si trovano in isolamento domiciliare, senza sintomi, fuori dal territorio di Gioiosa Marea. In queste ore si stanno monitorando i contatti diretti che le due persone hanno avuto con terzi, al fine di verificare l’esistenza di eventuali altri contagi, mediante l’effettuazione delle prove a mezzo tampone. “In attesa di fornire alla Cittadinanza ulteriori informazioni, – dicono dal comune – si raccomanda vivamente l’osservanza delle disposizioni normative di contrasto alla diffusione del contagio (uso della mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).”

L’altro caso riguarda il comune di Montalbano Elicona. Anche qui non si tratta di un residente, bensì di un ragazzo di Palermo al momento in vacanza con tutta la famiglia a Montalbano. Il giovane è tornato pochi giorni fa da Malta, dove è venuto a contatto con soggetti positivi al Covid-19. Negativi invece gli altri membri della famiglia. A comunicarlo è il sindaco Filippo Taranto: “Il soggetto interessato dalla positività, appena rientrato si è posto in autoisolamento volontario e ha richiesto l’esecuzione del tampone rino-faringeo, così’ come previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

Il Sottoscritto, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, venuto a conoscenza dell’episodio, in data 11/08/2020 ha posto in quarantena, solo a scopo precauzionale, pur assicurato dalla mancanza di contatti diretti dei familiari con il proprio congiunto, tutto il nucleo familiare e ha richiesto anche per ognuno di essi, l’esecuzione del tampone, che, regolarmente eseguito, nella data di ieri, oggi ha dato esito negativo per gli altri membri della famiglia.

Così come, previsto dalle disposizioni sanitarie per il contenimento della pandemia da covid 19, il soggetto positivo – asintomatico – e tutti membri della famiglia, anche se risultati negativi per la ricerca di sars cov-2, resteranno in isolamento per un minimo di 14 giorni, durante i quali l’U.S.C.A.T. di Barcellona P.G. e il Medico di famiglia continueranno la sorveglianza sanitaria fino all’esecuzione di un successivo tampone, che comunque avverrà non prima di 14 giorni.

Si vuole assolutamente tranquillizzare la comunità, poiché ogni atto e procedura relativi alla interruzione dell’eventuale catena di contagio, sono stati prontamente attivati pertanto nessun cluster per Covid-19 è presente nel territorio del comune di Montalbano Elicona.”