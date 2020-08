Ferragosto: il Prefetto visiterà le sale operative delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco

Domani, in occasione della festività del Ferragosto, il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi si recherà in visita presso le sale operative delle forze di polizia e dei vigili del Fuoco.

L’iniziativa vuole essere l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che, anche nelle giornate di festa assicurano, ciascuno nei propri ambiti di intervento e, spesso, in stretta correlazione, un impegno costante a tutela della sicurezza delle persone. Il loro impegno, imprescindibile in giornate come quelle di Ferragosto, segnate dall’intenso traffico veicolare e dagli spostamenti nei luoghi di vacanza, assume ancor più rilievo nell’estate in corso, attesa la necessità di assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Il Prefetto si recherà alle 10.30 presso la sala operativa della Questura, proseguendo poi la visita ai Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e concludere, quindi, con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.