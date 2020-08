Coronavirus – 42 nuovi casi in Sicilia, quattro in provincia di Messina

I nuovi dati sul Coronavirus, diramati dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute, parlano di 42 contagiati in più rispetto a ieri in Sicilia.

In particolare 16 nuovi casi si registrano a Palermo (di cui 5 migranti già posti in isolamento), 8 a Ragusa, 5 a Siracusa, 4 a Messina, 4 a Catania, 3 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento. 2046 i tamponi effettuati, gli attuali positivi arrivano a quota 604. Di questi 556 sono in isolamento, mentre 48 ricoverati (uno in meno rispetto a ieri) di cui 6 in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi, 284.

Visto l’aumento dei nuovi casi potrebbe (dovrebbe) essere necessario per la Regione stilare un proprio bollettino e aggiornare costantemente gli abitanti dell’isola, come fatto fino a giugno dall’Assessorato alla Salute.