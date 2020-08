Coronavirus – Firmata la nuova ordinanza di Musumeci, quarantena per chi proviene da Malta, Spagna e Grecia

“a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;

b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;

d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;

e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.”

I non residenti che provengono dagli stessi paesi, o che vi abbiano transitato dovranno anch’essi registrarsi sul sito “siciliasicura.com” e utilizzare la WebApp collegata per mettersi in contatto con il Servizio Sanitario regionale, ma non avranno obbligo di quarantena.

“Il Dipartimento di Prevenzione – si legge nell’Art. 2 dell’ordinanza – dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.”

Resta obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. L’ordinanza resta valida dal 14 agosto fino al 10 settembre. Qui l’ordinanza completa.