Barcellona Pozzo di Gotto – Inaugurato ieri sera il comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Pinuccio Calabrò.

Si è trattato della prima uscita ufficiale da candidato sindaco. E per questo Calabrò ha evidenziato la sua felicità per la scelta di potersi spendere per la città nella quale ha sempre vissuto e nella quale ha potuto realizzarsi.