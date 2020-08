Ottavo giorno di ricerche del piccolo Gioele, domani l’autopsia sul corpo di Viviana

Viviana Parisi è entrata in autostrada a Milazzo è uscita allo svincolo di Sant’Agata Militello, per poi imboccare nuovamente la A20, ancora in direzione Palermo, venti minuti dopo, allontanandosi sempre di più da casa.

Discordanti le testimonianze di chi ha visto la donna quella mattina: «Sembrava da sola», hanno detto i due operai del furgone, più preoccupati a fermare il traffico, subito dopo l’incidente, per evitare il peggio. «Abbiamo visto una donna scavalcare il guard rail con un bambino in braccio», avrebbero invece testimoniato un padre e un figlio che si erano fermati nella vicina piazzola di sosta. Di loro si sono perse le tracce, ma quella testimonianza, per quanto indiretta e fugace, se fosse vera renderebbe il giallo di Viviana e Gioele un terribile rompicapo.

Non ci sono certezze su nulla. Se non che quella mattina Viviana e Gioele sono partiti da Venetico in macchina. «Vado a Milazzo a prendere un paio di scarpe per il bambino», avrebbe detto la donna al marito. Da lì nessuno ha però più visto Gioele. Si sa che sono partiti da casa in mattinata, che a Milazzo non sono mai entrati in un negozio di scarpe, che Viviana ha invece imboccato proprio a Milazzo l’autostrada A20 verso Palermo e che è uscita al casello di Sant’Agata di Militello, settanta chilometri più avanti, senza pagare il pedaggio.