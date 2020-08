Coronavirus – Razza: “Aumento dei contagi previsto, ma i controlli sono adeguati”

“In questo momento in Sicilia stiamo ospitando decine di migliaia di turisti e lo stiamo facendo in condizioni di sicurezza. Ci si aspettava un aumento dei contagi in questa fase, ma la Sicilia è preparata ad affrontarle l’emergenza.” Lo dichiara l’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, oggi al Policlinico di Messina

“C’è una gestione profonda della sanità del territorio. L’aumento è dovuto anche all’azione di screening, che li ha fatti crescere nel numero. Una volta trovato un positivo, andiamo poi ricostruire tutti i contatti e ovviamente ci sono più positivi, anche se asintomatici. Questa azione dovrebbe essere fatta da tutte le regioni, prendendo l’esempio della Sicilia, perché in questo modo ci sarà più sicurezza per le fase di riapertura a Settembre delle scuole e delle attività”.

“La sanità del territorio – prosegue Razza – ci permette di circoscrivere i focolai, di intervenire immediatamente. In questo momento la malattia si presenta in maniera diversa, c’è minore ricorso all’ospedalizzazione e alle terapie intensive. Ci sono però tante persone che sono positive anche se asintomatiche, quindi non si deve abbassare la guardia”