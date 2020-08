Coronavirus – 32 nuovi casi in Sicilia, nel siracusano 11 giovani positivi dopo essere tornati da Malta

Sono 32 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il numero più alto è stato registrato a Siracusa con 16 positivi, dovuto a un cluster proveniente da Canicattini Bagni.

Dopo la scoperta nei giorni scorsi di 3 giovani risultati positivi dopo un viaggio a Malta, sono stati effettuati tamponi su tutto il gruppo: oggi l’esito dei tamponi. Sono 11 in tutti i positivi, mentre due risultano negativi, come annunciato dal sindaco di Canicattini Bagni.

Altri novi positivi sono stati registrati a Catania. A Palermo i nuovi casi sono 5, mentre un caso è stato registrato a Messina e uno a Ragusa.

Attualmente dunque i positivi sono 450, in virtù delle 2 persone guarite; salgono così a 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Salgono però, e non di poco, ricoverati: 51 contro i 44 di ieri, di cui 6 (+1 rispetto a 24 ore fa) in terapia intensiva.