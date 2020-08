Basket – Grande successo per la prima edizione del “3on3Capo”

Si è conclusa ieri una tre giorni cestistica a Capo d’Orlando. La prima edizione del torneo di basket “3on3 Capo” ha visto ben 25 squadre partecipare e sfidarsi a colpi di canestri per decidere quale fosse la formazione migliore. Una splendida cornice di pubblico,

Nel giorno delle finali a spuntarla nella categoria Senior è il team composto da Mattia Mastroianni, fresco di firma con Ragusa in serie B; Giancarlo Galipò, lo scorso anno all’Orlandina Basket; Giorgio Galipò, neo acquisto di Torrenova e Giuseppe Lombardo, ormai storico capitano del Green Basket.

A Mastroianni è stato anche consegnato il premio di MVP del Torneo, premio dedicato alla memoria del giovane cestista Lorenzo De Lise, tragicamente scomparso nel 2016.

In finale Mastroianni&Co. hanno avuto la meglio sulla squadra di Luca Munastra, lo scorso anno a Torrenova; Luca Sgrò, ultima stagione tra Torrenova e Chieti e Antonio Fazio, neo preparatore dell’Orlandina Basket.

Per quanto riguarda l’Under 18 invece a trionfare è stata la squadra di Alberto Triassi (Orlandina Basket), votato come MVP. Insieme a lui Vittorio Spada, Gianmarco Sbaragli e Robert Fonisto. Battuto in finale il team di Lorenzo e Andrea Collovà, Gianmarco Romagnolo e Massimo Calanna.

Nella gara del tiro da tre punti il vincitore è stato ancora Giorgio Galipò, che ha battuto la concorrenza di altri 45 atleti agguerriti.

Soddisfatti gli organizzatori Umberto Lanza, Antonio Scaffidi e Matteo Galipò, che hanno dato appuntamento a tutti per il 2021.