Barcellona: “I cittadini segnalino i danni subiti a Palazzo Longano!”

L’amministrazione comunale di Barcellona, guidata dal sindaco Roberto Materia, ha invitato tutti i cittadini che hanno subito danni a beni immobili, mobili a, auto o moto, a seguito dell’evento alluvionale dell’8 agosto scorso, a segnalarli a stretto giro a Palazzo Longano.

L’amministrazione ha ribadito l’importanza di segnalare i danni subiti nel modo più dettagliato possibile, con immagini fotografiche dello stato dei luoghi e dei beni distrutti o danneggiati e con la relazione di un tecnico abilitato con la stima economica dei danni.