Torrenova, brutto tamponamento sulla Via Gorgone. Non ci sono feriti

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Torrenova, sulla via Maurizio Gorgone, nei pressi dell’area industriale della cittadina tirrenica.

Si tratta di un tamponamento tra due vetture, una Fiat 600 ed una Freemont, condotte da due uomini, che viaggiavano in direzione monte-mare.

La Freemont, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato la Fiat 600, che è stata sbalzata sul marciapiede e finita violentemente contro un albero.

Fortunatamente i conducenti dei veicoli sono rimasti illesi e non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri di S. Agata Militello, per i rilievi.