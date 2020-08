Alluvione nel Messinese: mercoledì vertice alla Regione con Musumeci

L’alluvione abbattutasi ieri pomeriggio nel Messinese sarà al centro di un vertice convocato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per mercoledì pomeriggio a Palermo, a Palazzo Orleans. Vi parteciperanno i rappresentanti della Prefettura e dei Comuni maggiormente colpiti, il capo della Protezione civile regionale, il capo del Genio civile di Messina e il direttore della Struttura contro il dissesto idrogeologico.

Intanto, il governatore ha sentito nel pomeriggio il prefetto della Città dello Stretto, Maria Carmela Librizzi, ed è stato in costante contatto con il responsabile della Protezione civile Salvo Cocina, che già nelle prime ore ha attivato gli uomini per gli interventi prioritari.

“Siamo vicini come governo regionale – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – alle popolazioni colpite dal nubifragio. Vogliamo esserlo anche con i fatti. Ecco perché dal vertice dovrà venir fuori un programma di interventi concreti per tentare di porre fine a questo continuo calvario. Non è la prima volta che si contano i danni in quelle realtà e non sarà l’ultima se non si lavora subito per eliminarne alcune cause, legate anche alla mancata pianificazione del territorio e a una disordinata crescita urbanistica che in alcuni Comuni mostra adesso gli effetti devastanti”.

Interviene anche l’Assessore Bernardette Grasso: “La pioggia torrenziale che ieri e oggi si è abbattuta su Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore e altri comuni messinesi con scene di panico, per una calamità naturale che segue quella di Palermo di qualche settimana fa, rende sgomenti, specie per l’intensità della pioggia, la cui violenza ha colto tutti alla sprovvista.

Sarà fatto il possibile per sostenere con aiuti concreti coloro i quali hanno subito danni.”