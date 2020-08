Milazzo, tentano furti in un complesso residenziale e in un lido. Fermati dai carabinieri

Giovedì notte i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato tre uomini, i 31enni M.N.V. e L.C.L. ed il 18enne C.J., per tentato furto aggravato in concorso.

Nel corso della nottata, la Centrale Operativa dell’Arma ha ricevuto alcune telefonate da parte di cittadini che segnalavano la presenza di persone che si aggiravano con fare circospetto all’interno di un complesso residenziale limitrofo alla via spiaggia di Ponente, chi con funzione da “palo”, chi aggirandosi furtivamente tra le pertinenze delle abitazioni. Accortisi della presenza dei proprietari di casa, il gruppo si allontanava velocemente. I militari della Sezione Radiomobile, intervenuti sul posto unitamente alle pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Milazzo e San Filippo del Mela, hanno acquisito le testimonianze dei presenti ed iniziato le ricerche dei sospetti in zona. Poco dopo, alla Centrale Operativa è pervenuta un’ulteriore segnalazione per un furto in atto in un lido balneare, non lontano dal complesso residenziale. Le pattuglie dei Carabinieri prontamente intervenute hanno subito bloccato un malvivente, ponendosi alle ricerche dei correi e rintracciandoli poco dopo nelle zone circostanti.

La visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza ha permesso di ricostruire gli eventi ed accertare le responsabilità delle persone fermate.

I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati dichiarati in stato di arresto e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, accompagnati presso i rispettivi domicili in attesa del rito direttissimo.